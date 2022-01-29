Кайседо официально стал игроком Интера, сообщает официальный сайт клуба.

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Эквадорец перебрался в "нерадзурри" на правах аренды, а сделка рассчитана до конца сезона. Это не первый трансфер Интера за сегодняшний день – перед этим миланцы отпустили Стефано Сенси в аренду в Сампдорию.

К слову, Кайседо провел 10 матчей за Дженоа в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. За свою карьеру Фелипе успел поиграть за Базель, Манчестер Сити, Спортинг Лиссабон, Малагу, Леванте, московский Локомотив и Лацио.

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