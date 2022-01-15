Как известно, сегодня Дженоа официально уволила Андрея Шевченко с должности главного тренера.

Шевченко официально уволен из Дженоа

Первой командой будет временно управлять Абдулай Конко, работающий с Дженоа U-17, сообщает официальный сайт "грифонов". Ему будет помогать Роберто Мургита. Оба специалиста будут готовить генуэзцев к выездному матчу 22-го тура Серии А против Фиорентины, который состоится в понедельник, 17 января.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября 2021 года и за этот период одержал всего одну победу в Кубке Италии над Салернитаной (1:0). В чемпионате ему не удалось выиграть ни одного матча (3 ничьих и шесть поражений).

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