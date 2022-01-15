Як відомо, сьогодні Дженоа офіційно звільнила Андрія Шевченка з посади головного тренера.

Шевченко офіційно звільнений з Дженоа

Першою командою тимчасово керуватиме Абдулай Конко, який працює із Дженоа U-17, повідомляє офіційний сайт "грифонів". Йому допомагатиме Роберто Мургіта. Обидва фахівці готуватимуть генуезців до виїзного матчу 22-го туру Серії А проти Фіорентини, який відбудеться у понеділок, 17 січня.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада 2021 року і за цей період здобув лише одну перемогу у Кубку Італії над Салернітаною (1:0). У чемпіонаті йому не вдалось виграти жодного матчу (3 нічиї та шість поразок).

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