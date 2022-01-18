Экс-тренер Байера, Вольфсбурга, Гамбурга, Штутгарта и Герты уже согласовал условия сотрудничества с генуэзцами. 55-летний Бруно Лаббадия 18 января прибудет в Италию для подписания контракта. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Шевченко поссорился с руководством Дженоа перед увольнением

Последним местом работы немца была Герта, которую он покинул год назад. Теперь Лаббадия попытается вывести Дженоа из зоны вылета. После 22-х туров Серии А "грифоны" идут предпоследними, а отставание от 17-го места составляет 6 очков.

Напомним, Дженоа уволила Андрея Шевченко после поражения от Милана в Кубке Италии. В матче с Фиорентиной командой руководил Абдулай Конко, но это не спасло от фиаско. "Фиалки" разгромили Дженоа со счётом 6:0.

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