Екс-тренер Байєра, Вольфсбурга, Гамбурга, Штутгарта і Герти вже узгодив умови співпраці з генуезцями. 55-річний Бруно Лаббадія 18 січня прибуде в Італію для підписання контракту. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

Шевченко посварився з керівництвом Дженоа перед звільненням

Останнім місцем роботи німця була Герта, яку він покинув рік тому. Тепер Лаббадія спробує вивести Дженоа із зони вильоту. Після 22-х турів Серії А "грифони" йдуть передостанніми, а відставання від 17-го місця складає 6 очок.

Нагадаємо, Дженоа звільнила Андрія Шевченка після поразки від Мілана в Кубку Італії. У матчі з Фіорентиною командою керував Абдулай Конко, але це не врятувало від фіаско. "Фіалки" розгромили Дженоа з рахунком 6:0.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа