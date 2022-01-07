Дженоа планувала повернути Кшиштофа Пйонтека, але поляк вирішив приєднатися до Фіорентини. Генуезці ж знайшли дуже перспективну альтернативу. Гравцем команди стане Келвін Єбоа, стверджує Джанлука Ді Марціо.

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За інформацією джерела, італієць з ганським корінням вже на шляху в новий клуб. Дженоа узгодила всі деталі трансферу з австрійським Штурмом. Сума компенсації становить 6,5 млн євро. Найближчим часом 21-річний нападник пройде медогляд та підпише контракт.

Варто зауважити, що Келвін – племінник Тоні Єбоа, одного з найкращих футболістів у історії збірної Гани, зірковий форвард 90-х, який двічі ставав найкращим бомбардиром Бундесліги. Новачок Дженоа має італійське громадянство, але ніколи не грав на Апеннінах на професіональному рівні. Виступає за молодіжку "Скуадри Адзурри".

У нинішньому сезоні Келвін Єбоа провів 28 матчів на клубному рівні, ставши автором 14 голів та 8 асистів. Це робить новачка Дженоа другим найрезультативнішим форвардом з італійським паспортом. Кращі показники лише у Чіро Іммобіле.

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