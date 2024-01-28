Дженоа в волевом стиле обыграла Лечче 28 января в 22-м туре чемпионата Италии (2:1). Отчет о матче Серии А с участием Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Лечче, стартовал в 13:30 по киевскому времени. На момент начала игры команда Руслана Малиновского не проигрывала в чемпионате Италии уже 6 матчей – 2 победы и 4 ничьих. Лечче же в последних 5-ти турах Серии А набрал только один балл и имел одну победу в 16-ти матчах чемпионата. Лишь удачный старт сезона позволял подопечным Роберто Д'Аверсы иметь четырехочковый отрыв от зоны вылета.

Руслан Малиновский попал в стартовый состав "грифонов". В предыдущих 20-ти матчах сезона 2023/24 полузащитник сборной Украины забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Правда, в последний раз Руслан отличался результативным действием еще в начале декабря в поединке с Эмполи. "Сухая" серия Малиновского насчитывала уже 7 матчей во всех турнирах, но на бумаге соперник был оптимальным для того, чтобы прервать неприятную личную серию.

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Старт игры прошел без острых моментов. Разве что на 10-й минуте Малиновский нашел Ретеги, пробившего низом в ближний угол – Фальконе на месте. Гости ответили розыгрышем углового, после которого мяч миновал створ ворот. Малиновский мощно приложился со штрафного – мяч по причудливой траектории полетел на трибуны Луиджи Феррарис.

А уже в следующей атаке Лечче заработал пенальти. Альмквист упал в борьбе с Васкесом – арбитр указал на точку. Впрочем, Крестович с 11-ти метров проиграл дуэль Мартинесу. Кипер Дженоа спас команду после удара на силу! Шла 18-я минута игры.

Малиновский снова пробил из-за пределов штрафной. До ворот было 35 метров, но мяч полетел далеко в сторону от ворот. И тут же Лечче открыл счет. На 31-й минуте Крстович с помощью рикошета вывел гостей вперед. Вполне заслуженно – команда Д'Аверсы больше наиграла на гол.

До перерыва Лечче мог забить еще раз, но Бани заблокировал удар Альмквиста, а добивание Каба было неточным. В итоге, первый тайм завершился со счетом 0:1. Преимущество Лечче закономерно отразилось на табло Луиджи Феррарис.

Уже на старте второго тайма Дженоа чуть не отыгралась. Руслан Малиновский снова пробил издали, а мяч после рикошета попал в штангу. С добиванием Васкеса справился Фальконе. Дженоа ответила ударом Сансоне с нескольких метров – Мартинес спас.

Гудмундссон последовал примеру Малиновского, решившись на дальний удар. С таким же успехом – мяч полетел выше. Но на 70-й именно Альберт стал одним из героев. Исландец классно исполнил штрафной удар, мяч попал в перекладину, после чего упал на линию ворот. Ретеги успел первым на добивание и сравнял счет.

На кураже подопечные Джилардино могли и перед выйти. Малиновский пробил со штрафного, мяч застрял в частоколе ног, после чего таки оказался у Экубана. Удар форварда Дженоа парировал Фальконе.

Но на 76-й минуте ганец таки забил. Затяжная атака Дженоа завершилась ударом Васкеса в перекладину. Ретеги вместо удара с острого угла головой сбросил на Экубана. Калеб в падении вогнал мяч в сетку. Гол+ассист от Ретеги позволили "грифонам" повести в счете.

Лечче никогда не выигрывал у Дженоа на выезде – не выиграл и сегодня. Благодаря удачному второму тайма подопечные Альберто Джилардино перевернули игру и довели беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. У Дженоа 28 пунктов и текущее 11 место. Лечче рискует серьезно влезть в борьбу за выживание – до зоны вылета всего 4 очка.

От портала Sofa Score Малиновский, отыгравший весь матч, получил оценку 7,2. Это 5-й балл в составе Дженоа. Выше оценили только Ретеги (гол и ассист), Мартинеса, отбившего пенальти, а также Строотмана и Васкеса. Украинец наиграл на 0,11 xG (после одного из его 4-х ударов мяч попал в штангу). Также в его активе 11 ключевой пас и 84% точности передач.

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