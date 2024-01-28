Реал наконец-то может избавиться от ненужной проблемы постоянной ротации в воротах.

Андрей Лунин будет основным вратарем "сливочных" до конца нынешнего сезона, утверждает Don Diario.

Анчелотти похвалил Лунина, отметив его вклад в победу над Лас-Пальмасом

Карло Анчелотти не поверил в украинца после тяжелой травмы Куртуа и инициировал аренду Кэпы. Баск сразу забрал место в воротах, но сам получил повреждение и дал шанс Лунину. Андрей воспользовался им блестяще, завоевав доверие фанатов и одноклубников. Анчелотти упорно продолжал ротировать голкиперов, что создавало лишние трудности в игре Реала.

Решающими стали последние 2 матча. Кепа пропустил 2 гола от Альмерии (3:2) и снова имел проблемы с игрой на выходах. Лунин же уверенно провел поединок с Лас-Пальмасом (2:1), хотя также не удержал владения "сухими".

Летом Реал вернет Кепу в Челси, а судьбу Андрея определят позже. Возвращение Куртуа может перечеркнуть прогресс Лунина, что вряд ли входит в карьерные планы 24-летнего украинца.

Реал вырвал победу на Канарах и обошел Жирону – Лунин спасал и получил повреждение, но партнеры заставили пропустить