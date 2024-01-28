Дженоа и Лечче встречаются в 22-м туре чемпионата Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Дженоа – Лечче стартует в 13:30 по киевскому времени. Команда Альберто Джилардино не проигрывает в чемпионате Италии уже 6 матчей – 2 победы и 4 ничьих. "Грифоны" занимают 11 место турнирной таблицы Серии А. У Лечче все наоборот – после удачного старта сезона команда Роберто Д'Аверсы набрала всего один балл в 5-ти последних турах. Как следствие, всего 14 позиция.

"Украинский Скоулз" забил за монструозную команду Манчестер Юнайтед – видео дебютного гола на новом уровне

Руслан Малиновский В сезоне 2023/24 полузащитник сборной Украины сыграл за "грифонов" 20 матчей (18 в Серии А и 2 в Кубке Италии). Забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Где смотреть матч Дженоа – Лечче? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".