Украинец стал игроком "генуэзцев" прошлым летом. В нынешнем сезоне Серии А наш земляк успел сыграть 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Альберто Джилардино считает Малиновского незаменимым игроком. Руководство также довольно этим трансфером.

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"Он может играть на любой позиции на поле, Малиновский имеет необходимые для этого характеристики. У Руслана есть качество и сила", – приводит слова Марко Оттолини. 777score со ссылкой на DAZN.

Напомним, Малиновский перешел в Дженоа, поскольку оказался вне проекта нового главного тренера Марселя. Нынешняя команда украинцца пытается закрепиться в Серии А по возвращении из низшего дивизиона. После 17 туров "грифоны" занимают 13-е место в турнирной таблице.

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