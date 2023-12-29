Дженоа и Интер играют 29 декабря в 18 туре чемпионата Италии 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Дженоа – Интер стартовал 29 декабря в 21:45 по киевскому времени. После 17 туров команда Альберто Джилардино набрала 19 очков и занимает 13 место турнирной таблицы. Интер лидирует в чемпионате Италии, имея 44 пункта. Подопечные Симоне Индзаги опережают Ювентус на 4 балла.

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Руслан Малиновский попал в стартовый состав Дженоа – по крайней мере, на сайте Серии А. Позже украинца убрали из списка основных, включив туда Кевина Строотмана. Полузащитник сборной Украины все же начал в запасе.

Кстати, Руслан в своей карьере уже забивал Интеру. Это было еще во время выступлений украинца за Аталанту – в сентябре 2021-го Руслан поразил ворота "нерадзурри", а игра завершилась со счетом 2:2.

Где смотреть матч Дженоа – Интер онлайн? Прямая трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Дженоа: Мартинес – Дрегушин, Бани, Де Винтер – Сабелли, Строотман, Бадель, Френдруп, Васкес – Ретеги, Гудмундссон.

Интер: Зоммер – Биссек, Ачерби, Бастони – Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Августо – Тюрам, Арнаутович.