В поединке 32-го тура чемпионата Италии Фиорентина на своем поле спасла ничью с Дженоа (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Очередной тур Серии А в понедельник завершало два поединка. В первом из них Фиорентина принимала Дженоа. Украинский полузащитник "грифонов" Руслан Малиновский не попал в заявку, продолжая залечивать травму внутренней поверхности бедра.

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Хозяева начали активнее, но первый опасный момент создали именно гости: Экубан выпрыгнул выше защитников и головой направил сферу под перекладину – Терраччано не позволил мячу влететь в сетку.

В ответ Беллоти вывел "фиалок" вперед, пробив впритирку с правой стойкой. Арбитр после консультаций с VAR зафиксировал фол Бонавентуры в атаке и взятие ворот отменил.

Рваная игра с преимуществом Фиорентины увенчалась пенальти в конце тайма – Паризи задел ногу Экубана, который врывался в штрафную, и арбитр указал на отметку. Гудмундссон легко развел по углам мяч и Терраччано, забив свой 13 гол в Серии А в текущем сезоне.

Фиорентина после перерыва отыгралась довольно легко: Бонавентура с линии штрафной навесил на дальнюю штангу, Иконе отклеился от защитника и головой замкнул в сетку.

В середине тайма арбитр во второй раз назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев – Кайоде держал Ретеги и не пустил его на прострел. Рефери, для которого этот матч в Серии А стал дебютным, побежал смотреть VAR и... отменил свое предыдущее решение.

В конце концов, все завершилось ничьей. Фиорентина набрала 44 очка и осталась на десятой строчке турнирной таблицы, Дженоа с 39-ю пунктами двенадцатая.

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