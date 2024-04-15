У поєдинку 32-го туру чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі врятувала нічию з Дженоа (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Черговий тур Серії А у понеділок завершувало два поєдинки. У першому з них Фіорентина приймала Дженоа. Український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський не потрапив у заявку, продовжуючи заліковувати травму внутрішньої поверхні стегна.

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Господарі розпочали активніше, але перший небезпечний момент створили саме гості: Екубан вистрибнув вище за захисників і головою спрямував сферу під поперечину – Терраччано не дозволив м'ячу влетіти у сітку.

У відповідь Беллоті вивів "фіалок" вперед, пробивши впритирку з правою стійкою. Арбітр після консультацій з VAR зафіксував офсайд і взяття воріт скасував.

Рвана гра з перевагою Фіорентини увінчалась пенальті наприкінці тайму – Парізі зачепив ногу Екубана, який вривався у штрафний, і арбітр вказав на позначку. Гудмундссон легко розвів по кутах м'яч і Терраччано, забивши свій 13 гол у Серії А у поточному сезоні.

Фіорентина по перерві відігралась доволі легко: Бонавентура з лінії штрафного навісив на дальню стійку, Іконе відклеївся від захисника і головою замкнув у сітку.

В середині тайму арбітр вдруге призначив одинадцятиметровий у ворота господарів – Кайоде тримав Ретегі і не пустив його на простріл. Рефері, для якого цей матч в Серії А став дебютним, побіг дивитися VAR і... скасував своє попереднє рішення.

Зрештою, все завершилось нічиєю. Фіорентина набрала 44 очки і залишилась на десятій сходинці турнірної таблиці, Дженоа з 39-ма пунктами дванадцята.

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