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Джеко согласовал личный контракт с Интером, – Sky Sport Italia

25 мая 19:21 107 Читати українською
Джеко согласовал личный контракт с Интером, – Sky Sport Italia
Эдин Джеко / Reuters

Нападающий Ромы Эдин Джеко все ближе к переходу в Интер.

Форвард Ромы Эдин Джеко согласовал личный контракт с миланским Интером, сообщает Sky Sports Italia.

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Нынешний контракт боснийца с Ромой завершается в июне следующего года, и римская команда еще не предлагала его продолжить. Таким образом, Джеко уже этим летом может воссоединиться с Наингголаном, который в прошлом году перешел из Ромы в Интер.

В текущем сезоне Джеко провел в составе Ромы 39 матчей, отметившись 14 голами и 11 ассистов.

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Италия Эдин Джеко Эдин Джеко Интер Интер Рома Рома
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