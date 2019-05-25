Джеко согласовал личный контракт с Интером, – Sky Sport Italia

Нападающий Ромы Эдин Джеко все ближе к переходу в Интер.

Форвард Ромы Эдин Джеко согласовал личный контракт с миланским Интером, сообщает Sky Sports Italia.

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Нынешний контракт боснийца с Ромой завершается в июне следующего года, и римская команда еще не предлагала его продолжить. Таким образом, Джеко уже этим летом может воссоединиться с Наингголаном, который в прошлом году перешел из Ромы в Интер.

В текущем сезоне Джеко провел в составе Ромы 39 матчей, отметившись 14 голами и 11 ассистов.

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