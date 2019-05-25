Де Росси может завершить профессиональную карьеру из-за преданности Роме

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси может уже не сыграть на профессиональном уровне.

Ранее стало официально известно, что легендарный полузащитник Ромы Даниэле Де Росси покинет команду по окончании сезона, правда, 35-летний футболист был не намерен завершать выступления на профессиональном уровне.

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Де Росси получил несколько вариантов продолжения своей карьеры, но не хочет защищать цвета любой команды, кроме Ромы, поэтому может покинуть футбол, сообщает Corriere dello Sport.

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Напомним, Де Росси является воспитанником римского клуба, в структуре которого находится уже 19 лет. За это время хавбек провел за "волков" 615 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи. Завтрашний поединок последнего тура Серии А против Пармы станет для Де Росси последним в футболке родного клуба.