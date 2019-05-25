Джеко узгодив особистий контракт з Інтером, – Sky Sport Italia

Нападник Роми Едін Джеко все ближчий до переходу до Інтера.

Форвард Роми Едін Джеко узгодив особистий контракт із міланським Інтером, інформує Sky Sports Italia.

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Нинішній контракт боснійця з Ромою завершується в червні наступного року, і римська команда ще не пропонувала його продовжити. Таким чином, Джеко вже цього літа може возз'єднатись з Наінгголаном, який минулого року перейшов з Роми до Інтера.

В поточному сезоні Джеко провів у складі Роми 39 матчів, відзначившись 14 голами та 11 асистами.

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