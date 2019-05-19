"Всі дороги ведуть до Риму": як Ювентус з Кріштіану Роналду капітулював у Вічному місті

"Футбол 24" відвідав центральний матч 36-го туру Серії А Рома – Ювентус, який пройшов 12 травня на Стадіо Олімпіко у столиці Італії.

Сезон 2018/19 можна назвати провальним для Роми, керівництво та фанати якої регулярно декларують високі завдання, проте завжди щось стає на заваді. "Джалороссі" лише тричі у своїй історії завойовували Скудетто – більше одразу у семи італійських клубів, серед яких Дженоа, Торіно, Болонья та Про Верчеллі. Востаннє прихильники Роми святкували тріумф своїх улюбленців у чемпіонаті ще в досить далекому 2001 році.

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Проте столичні тіфозі продовжують підтримувати улюблену команду, навіть попри останні невдачі. Після успішного минулого сезону, в якому Рома фінішувала третьою в Серії А та зупинилась за крок від фіналу Ліги чемпіонів (з неймовірним камбеком проти Барселони) у столиці Італії очікували на подальший прогрес. Втім, нинішня кампанія для римлян відверто не склалась – спочатку був виліт в 1/8 ЛЧ від Порту, далі – відставка Мончі та Ейсебіо Ді Франческо.

Нестабільність результатів призвели до того, що за 3 тури до фінішу чемпіонату столична команда зберігала лише примарні шанси на Лігу чемпіонів 2019/20. Матч проти Ювентуса, який вже гарантував собі 8-ме чемпіонство поспіль, був останнім шансом підопічних Клаудіо Раньєрі зачепитись за путівку в найпрестижніший клубний турнір Європи.

12 травня Вічне місто жило футболом – афіші битви проти принципового суперника можна було зустріти практично в будь-якому місці, навіть у громадському транспорті, а людей у жовто-червоних кольорах на вулицях італійської столиці було не злічити. Не дивно, що практично всі квитки на поєдинок були розкуплені за кілька днів до гри, хоча у цьому сезоні Стадіо Олімпіко практично не збирав аншлагів. Втім, цього дня все було по-іншому: вплинуло як бажання римлян підтримати команду у протистоянні з Кріштіану Роналду і компанією, а також прагнення вживу насолодитись грою португальського маестро (і принагідно освистати того).

Вже за кілька годин до гри влізти у транспорт до стадіону було проблематично – на щастя, того дня спеціально до матчу були подані спеціальні автобуси, які курсували до арени від найближчої станції метро. Ажіотаж відчувався повсюди – всі тільки і говорили, наскільки важливо обіграти Ювентус, адже втрата очок фактично ставили хрест на лігочемпіонівських амбіціях Роми. "Roma, Roma, Roma", – саме ця фраза найчастіше лунала на вулицях міста. Неймовірний град, який випав у Римі за кілька годин до гри, не відлякав публіку, яка, наче у давні часи, вимагала "хліба та видовищ".

За годину до початку поєдинку на вході на стадіон спостерігалась пристойна черга, проходження якої зайняло хвилин 15. До слова, у столиці Італії квитки на футбольні матчі іменні – разом з перепусткою на гру слід пред'явити документ, що засвідчує особу. Відзначимо, Стадіо Олімпіко, хоч і приймав багато важливих поєдинків (серед яких фінал Ліги чемпіонів, а також майбутній матч-відкриття Євро-2020), але є досить застарілим – бігові доріжки та не найновіша інфрастуктура не надто сприяють комфортному перегляду гри. Втім, злагоджена та чітка робота персоналу змушують забути про ці недоліки. На вході на арену багато вказівників, загубитися просто неможливо. Огляд вболівальників та їхніх особистих речей проводять швидко та ввічливо.

На території достатньо фан-шопів, точок продажу їжі та напоїв, а також туалетів. Втім, тут виявився ще один недолік – стільці на Олімпіко доволі брудні, тому у пригоді знадобилась відпрацьована українськими реаліями звичка брати на матч газети. До гри ще хвилин 45, але на трибунах вже достатньо вболівальників – чимало з яких палять просто в секторі, ігноруючи відповідну заборону. Паралельно відбувається розважальна програма – цього разу спонсори клубу запросили на матч легендарного екс-захисника Роми Кафу, який був частиною чемпіонської команди-2001.

При оголошенні стартових складів команд найбільшу порцію свисту отримали Кріштіану Роналду та Міралем П'яніч, який свого часу був одним з кумирів місцевих тіфозі. Свист стояв такий, що закладало вуха – куди там акціям фанатів Динамо на адресу Жуніора Мораєса! А от Войцеха Щенсни – ще одного екс-гравця Роми – трибуни прийняли доволі спокійно. Натомість у складі господарів найбільші овації отримали Алессандро Флоренці та Даніеле Де Россі, який весь матч провів у запасі. Тоді ще не було відомо, що капітан залишає Рому...

Звучить гімн Роми, який підхоплює увесь стадіон. М'яч розіграно – поїхали! До слова, видимість на Олімпіко схожа до його київського тезки, не в останню чергу через бігові доріжки.

Ювентус володів перевагою протягом більшої частини гри. Лише диво-сейви Антоніо Міранте та стійка не дозволили гостям відкрити рахунок в першому таймі. Господарі відверто відбивались та проводили рідкісні контратаки – вимоглива римська публіка була не в захваті від такої гри своєї команди, проте оплесками підтримувала кожну вдалу дію футболістів Роми. "Джалороссі" теж могли забивати – зокрема, після удару Лоренцо Пеллегріні Ювентус врятувала поперечина. Втім, команди пішли на перерву без голів – такий рахунок фактично позбавляв Рому шансів на Лігу чемпіонів.

Рома – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Схоже, у перерві Клаудіо Раньєрі достукався до своїх підопічних. Рома заграла активніше, проте пропустила – Роналду реалізував вихід на ворота Міранте, проте знамените святкування португальця зірвав арбітр, зафіксувавши офсайд. Коротка консультація VAR – так, офсайд! Олімпіко в екстазі.

Після цього Кріштіану відверто занервував, постійно провокуючи суперників та вимагаючи штрафні у арбітра. В одному з епізодів Роналду зчепився з Флоренці та спробував принизити його, натякнувши на низький зріст опонента. Обійшлось без санкцій – арбітр помирив обох та не дав емоціям розпалитись. Флоренці відповів достойно – забитим голом. Капітан Роми отримав передачу від Джеко та елегантно перекинув Щенсни, відкривши рахунок у матчі. Символічно, що відсвяткував свій гол Алессандро поблизу Curva Sud – трибуни з найпалкішими прихильниками "вовків", які не замовкали протягом всього поєдинку.

Аллегрі, про відставку якого стане відомо за кілька днів після матчу, спробував змінити хід гри, проте було пізно. На останніх хвилинах Рома піймала туринців на контратаці, яку точним ударом завершив Едін Джеко. 2:0 – перемога римлян, які завдяки цим 3-м очкам ще зберігають певні шанси на Лігу чемпіонів.

Після поєдинку особливих радощів помітно не було. Гравці Роми навіть не підійшли подякувати вболівальникам, а ті доволі спокійно розійшлися. Тепер з транспортом було гірше – через шалені затори автобуси не могли доїхати до стадіону, тому більшість людей діставались до метро пішки (орієнтовно 30 хвилин). Всі виглядали втомленими, але задоволеними – їхня улюблена команда сьогодні на коні, що у цьому сезоні траплялось не так часто.

"Італія давно змінилась. Але Рим – це Рим", – казав Роберт Де Ніро. Що ж, можливо, Серія А вже і не та, але за справжніми футбольними емоціями рівних цій неймовірній та темпераментній країні ще треба пошукати.

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