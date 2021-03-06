Джака извинился перед фанатами Арсенала за свой эпичный ляп в матче с Бёрнли
Полузащитник Арсенала Джака признал свою вину в пропущенном голе в матче 27-го тура АПЛ против Бёрнли.
"Я поднимаю руки из-за их гола, и мне жаль за свою ошибку. Это футбол, и сейчас я чувствую такое же разочарование, как и все вы", – обратился Джака в своем Instagram.
Курьез имени Джаки и невезение "канониров" в видеообзоре матча Бёрнли – Арсенал – 1:1
Отметим, что швейцарец во время перепасовки у своих ворот умудрился попасть в нападающего Бёрнли Вуда, и мяч залетел в ворота.
"Канониры" не удержали победу над Бёрнли (1:1) именно из-за этого курьезного гола. Эта ничья оставила лондонцев десятыми, а Бёрнли с 30 пунктами расположился на 15 месте.
Вулверхэмптон и Астон Вилла не выявили сильнейшего, Бернли удержал ничью с Арсеналом благодаря двум штангам и ляпу Джаки