Полузащитник Арсенала Джака признал свою вину в пропущенном голе в матче 27-го тура АПЛ против Бёрнли.

"Я поднимаю руки из-за их гола, и мне жаль за свою ошибку. Это футбол, и сейчас я чувствую такое же разочарование, как и все вы", – обратился Джака в своем Instagram.

Курьез имени Джаки и невезение "канониров" в видеообзоре матча Бёрнли – Арсенал – 1:1

Отметим, что швейцарец во время перепасовки у своих ворот умудрился попасть в нападающего Бёрнли Вуда, и мяч залетел в ворота.

"Канониры" не удержали победу над Бёрнли (1:1) именно из-за этого курьезного гола. Эта ничья оставила лондонцев десятыми, а Бёрнли с 30 пунктами расположился на 15 месте.

Вулверхэмптон и Астон Вилла не выявили сильнейшего, Бернли удержал ничью с Арсеналом благодаря двум штангам и ляпу Джаки