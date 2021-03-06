Чемпионат Англии 2020/21, 27-й тур

Бёрнли – Арсенал – 1:1

Голы: Вуд, 39 – Обамеянг, 6

Шеффилд – Саутгемптон – начало в 17:00

Астон Вилла – Вулверхэмптон – начало в 19:30

Брайтон – Лестер Сити – начало в 22:00

Программу дня в Англии открывал поединок на Тёрф Мур между Бёрнли и Арсеналом. "Бордовые" не знали побед в четырёх турах подряд, поэтому от "канониров" ожидалась уверенная победа с выходом на девятую позицию – и уже на 6-й минуте Обамеянг оправдал ожидания, ворвавшись на левый край штрафной, качнув защитника и пробил в дальний угол. 0:1! Этот счёт гости спокойно держали до 39-й минуты, пока Джака не оформил "ляп" тура – в собственной штрафной Гранит отдал поперечный пас прямо в Вуда, рикошетом от которого мяч залетел в ворота. 1:1.

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После перерыва команды разменялись несколькими моментами. Лучший шанс выйти вперёд хозяева упустили на 79-й минуте, когда Питерс с дистанции выстрелил под перекладину – Лено парировал. Арсенал мог наказать на 84-й, когда Пепе пробил метров с восьми с рикошетом от защитника – мяч попал в перекладину. Арбитр сначала удалил Питерса за игру рукой и назначил пенальти, но повтор показал, что там было плечо. Решение отменили, однако на последних секундах мог забивать Себальос – штанга спасла Бёрнли! В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

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