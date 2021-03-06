Півзахисник Арсенала Граніт Джака визнав свою провину у пропущеному голі в матчі 27-го туру АПЛ проти Бернлі.

"Я підіймаю руки через їхній гол, і мені шкода за свою помилку. Це футбол, і зараз я відчуваю таке ж розчарування, як і всі ви", – звернувся Джака в своєму Instagram.

Курйоз імені Джаки та невезіння "канонірів" у відеоогляді матчу Бернлі – Арсенал – 1:1

Зазначимо, що швейцарець під час перепасовки біля власних воріт примудрився влучити у нападника Бернлі Вуда, і м'яч залетів у ворота.

"Каноніри" не втримали перемогу над Бернлі (1:1) саме через цей курйозний гол. Ця нічия залишила лондонців десятими, а Бернлі з 30 пунктами розташувався на 15 місці.

Вулверхемптон та Астон Вілла не виявили сильнішого, Бернлі втримав нічию з Арсеналом завдяки двом стійкам та ляпу Джаки