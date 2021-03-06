Бёрнли и Арсенал расписали ничью в матче 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Бернли – Арсенал на "Футбол 24".

Начало матча получилось удачным для Арсенала, который уже через 6 минут открыл счет – Обамеянг после передачи Вилилана и обыгрыша защитника пробил Поупа. Впрочем, до первой половины Бернли сравнял благодаря "удачным" действиям Джаки, который попал в Вуда, отдавая передачу партнеру – мяч оказался в воротах.

Бёрнли удержал ничью с Арсеналом благодаря двум штангам и ляпу Джаки, Саутгемптон уверенно одолел Шеффилд

Во второй половине обе команды имели немало возможностей, однако Арсенал атаковал острее – Пепе попал в перекладину, а Себальос – в штангу. Ивуариец мог заработать пенальти, однако арбитр почему-то отменил очевидный 11-метровый за игру рукой. Эта ничья оставила лондонцев десятыми, а Бернли с 30 пунктами расположился на 15 месте.