Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти рассказал, действительно ли мог его клуб подписать Лионеля Месси в текущее трансферное окно.

"Трансфер Месси в Интер? Нет. Мы находимся в том финансовом состоянии, где нужно сначала продать, а только потом покупать. Есть правила финансового фэйр-плей, которых мы должны придерживаться, и это очень важно. Такова философия клуба.

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Месси хорошо играет где угодно. Если он остается в Барселоне, у него остаются те же обязанности и давление, а играть в большом клубе никогда не бывает легко. Деньги вторичны. Когда идет разговор о семье, детях, это деликатная и очень важная вещь, против которой нельзя пойти", – поделился Дзанетти в комментарии TyC.

Напомним, что Интер был одним из претендентов на подписание Лионеля Месси, однако аргентинец в итоге остался в Барселоне.

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