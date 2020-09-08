Главный тренер Барселоны Рональд Куман уже нашел интересные решения, которые повлияют на игру "сине-гранатовых" в следующем сезоне. Специалист уже решил главный вопрос – роль Лионеля Месси в команде.

Первым решением Кумана стало изменение тактического рисунка команды – вместо уже привычных 4-3-3 Барселона будет играть по схеме 4-2-3-1, информирует Mundo Deportivo.

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Изменится и позиция Месси на поле – аргентинец станет ложным правым вингером, который вообще не привязан к одной позиции и может действовать по всему периметру атаки.

Кроме этого, аргентинец будет иметь новые указания при игре в обороне – Лео теперь может, по сути, не возвращаться в защиту. Также ему теперь не нужно опускаться в центр поля в поисках мяча – партнеры должны находить Месси передачами.

Напомним, Лионель был близок к уходу из Барселоны этим летом. Кроме споров с президентом клуба, аргентинцу не понравились некоторые решения Кумана на посту, в частности, желание избавиться от таких игроков, как Суарес, Видаль и Ракитич (хорвата уже нет в клубе).

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