Віце-президент Інтера Хав'єр Дзанетті розповів, чи дійсно міг його клуб підписати Ліонеля Мессі у поточне трансферне вікно.

"Трансфер Мессі в Інтер? Ні. Ми перебуваємо в тому фінансовому стані, де потрібно спочатку продати, а тільки потім купувати. Є правила фінансового фейр-плей, яких ми повинні дотримуватися, і це дуже важливо. Така філософія клубу.

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Мессі добре грає де завгодно. Якщо він залишається в Барселоні, у нього залишаються ті ж обов'язки і тиск, а грати у великому клубі ніколи не буває легко. Гроші вторинні. Коли йде розмова про сім'ю, дітей, це делікатна і дуже важлива річ, проти якої не можна піти", – поділився Дзанетті у коментарі TyC.

Нагадаємо, що Інтер був одним із претендентів на підписання Ліонеля Мессі, однак аргентинець в підсумку залишився у Барселоні.

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