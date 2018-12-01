Дзампарини продал Палермо лондонской компании за 10 евро

Стало известно, за какую сумму Дзампарини продал Палермо.

77-летний предприниматель 30 ноября подписал документы, по которым 100% акций клуба Палермо были проданы лондонской компании.

Дзампарини официально продал Палермо – он уволил 43 тренера за 16 лет

Сумма, за которую Маурицио Дзампарини продал свой клуб, несколько необычна – 10 евро. Сам бизнесмен говорит, что искал людей, которые будут готовы вкладывать в команду большие деньги.

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Маурицио Дзампарини стал владельцем Палермо в 2002 году. С новым президентом "орлы" сначала вернулись в Серию А, играли в еврокубках, но в конце концов снова вылетели в Серию B. За 16 лет во главе Палермо Дзампарини успел отправить в отставку 43-х тренеров, что стало визитной карточкой клуба.