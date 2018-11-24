Дзампарини официально продал Палермо – он уволил 43 тренера за 16 лет

Эксцентричный итальянский бизнесмен Маурицио Дзампарини продал 100 % акций Палермо. Последние формальности касательно перехода клуба в руки новых владельцев будут улажены в ближайшие дни.

77-летний предприниматель продал все акции клуба, лидируещего в итальянской Серии B, сообщает Football Italia.

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Информации о том, кому именно Дзампарини продал Палермо пока нет. Ранее на "розово-черных" претендовал итальянец Рафаэлло Фоллери, отсидевший в тюрьме за мошенничество, а также консорциум малоизвестных американских инвесторов.

"Меня часто не понимали, смешивали с грязью. День продажи Палермо – одно из лучших событий в моей жизни. Этот ужас закончился. Теперь даже не хочу говорить о нем", – сознался экс-президент в комментарии одному из местных изданий.

Маурицио Дзампарини стал владельцем Палермо в 2002 году. С новым президентом "орлы" сначала вернулись в Серию А, играли в еврокубках, но в конце концов снова вылетели в Серию B. За 16 лет во главе Палермо Дзампарини успел отправить в отставку 43-х тренеров, что стало визитной карточкой клуба.