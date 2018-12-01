Дзампаріні продав Палермо лондонській компанії за 10 євро

Стало відомо, за яку суму Дзампаріні продав Палермо.

77-річний підприємець 30 листопада підписав документи, за якими 100% акцій клубу Палермо було продано лондонській компанії.

Дзампаріні офіційно продав Палермо – він звільнив 43-х тренерів за 16 років

Сума, за яку Мауріціо Дзампаріні продав свій клуб, дещо незвична – 10 євро. Сам бізнесмен каже, що шукав людей, які будуть готові вкладати у команду великі гроші.

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Мауріціо Дзампаріні став власником Палермо в 2002 році. З новим президентом "орли" спочатку повернулися до Серії А, грали в єврокубках, та зрештою знову вилетіли до Серії B. За 16 років на чолі Палермо Дзампаріні встиг відправити у відставку 43-х тренерів, що стало візитною карткою клубу.