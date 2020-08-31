Игроки футбольного клуба Крумкачы Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время очередной акции протеста в Беларуси.

Футболистов задержали в Минске во время митинга якобы из-за повреждения полицейского автомобиля, хотя на видео видно, что игроки не оказывали сопротивления и вели себя мирно.

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Ребят доставили в Ленинское РУВД. Ночью Сергея Козеку в наручниках и в сопровождении конвоя доставили в больницу из-за избиения, которое он получил во время задержания. Директор Крумкачей Олег Давыдович сообщил, что у Козека перелом третьего позвонка, а также повреждены почки.

К слову, Крумкачы является одним из лидеров Первого дивизиона чемпионата Беларуси, имея в активе 26 очков после 14 сыгранных туров. Напомним, по всей Беларуси проходят акции протеста против режима Лукашенко.

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