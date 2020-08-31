Гравці футбольного клубу Крумкачи Сергій Козека та Павло Рассолько були затримані під час чергової акції протесту в Білорусі.

Футболістів затримали в Мінську під час мітингу начебто за пошкодження поліцейського автомобіля, хоча на відео видно, що гравці не чинили опору та поводили себе мирно.

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Хлопців доставили в Ленінське РУВД. Уночі Сергія Козеку в наручниках та в супроводі конвою доставили у лікарню через побиття, якого він зазнав під час затримання. Директор Крумкачів Олег Давидович повідомив, що у Козеки перелом третього хребця, а також пошкоджені нирки.

До слова, Крумкачи є одним з лідерів Першого дивізіону чемпіонату Білорусі, маючи в активі 26 очок після 14 зіграних турів. Нагадаємо, по всій Білорусі проходять акції протесту проти режиму Лукашенка.

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