Юрий Вернидуб неожиданно подал в отставку с поста наставника солигорского Шахтера.

Вернидуб решил уйти по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами, сообщает официальный сайт клуба. Солигорский Шахтер уже начал поиски нового тренера.

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Вместе с Юрием Вернидубом клуб покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

Отметим, что Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба стал лидером чемпионата Беларуси, имея в активе 43 очка и опережая БАТЭ по дополнительным показателям. Кроме этого, белорусский клуб драматично вылетел из Лиги Европы, уступив молдавскому Сфынтулу в серии пенальти.

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