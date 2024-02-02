Вест Хэм таки нашел новое место работы игрокам, за которых в свое время отдавал серьезные деньги.

Саид Бенрама отправился в Лион, а Пабло Форналс присоединился к Бетису. Оба перехода были на грани срыва, поскольку Вест Хэм затянул передачу документов до последних секунд зимнего окна. Французский и испанский клубы были изрядно расстроены, однако сегодня дела удалось довести до успешного завершения.

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Лион заплатил за полугодовую аренду Бенрама 6 млн евро, а летом будет иметь право выкупа еще за 14,4 млн. Вест Хэм сохраняет за собой 10% с потенциальной перепродажи алжирца. 3 года назад лондонцы отдали Брентфорду за вингера 23 млн евро. Бенрама отыграл в футболке "молотов" 155 матчей, оформил 24 гола+19 ассистов и стал победителем прошлогодней Лиги конференций.

Трансфер Форналса полноценный сразу и обошелся Бетису в 8 млн евро. Испанец подписал контракт до 2029 года. Он также в свое время был значительно дороже – Вильярреал получал от Вест Хэма 28 млн евро. Форналс сыграл за "молотов" 203 матча, в которых отметился 23 голами и 19 ассистами.

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