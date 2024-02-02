Информпространство сегодня взорвала новость о сорванном трансфере вингера Челси Михаила Мудрика в Баварию. Якобы мюнхенцы серьезно рассматривали возможность арендовать украинца, который должен был заменить травмированного Кингсли Комана, однако решили ускорить приход Брайана Сарагосы из Гранады (должен был присоединиться к Баварии только следующим летом).

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Мудрик в комментарии Legioners.ua подтвердил, что слухи небезосновательны. "Насколько я знаю, то мюнхенская Бавария действительно контактировала с моим представителем", – отметил полузащитник Челси.

Напомним, в текущем сезоне Михаил провел за лондонцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "синими" действует до 30 июня 2031 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Челси после 22-х туров идет в турнирной таблице АПЛ на десятой строчке, имея в своем активе 31 очко.

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