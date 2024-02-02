Вест Хем таки знайшов нове місце роботи гравцям, за яких свого часу віддавав серйозні гроші.

Саїд Бенрама вирушив у Ліон, а Пабло Форналс приєднався до Бетіса. Обидва переходи були на межі зриву, оскільки Вест Хем затягнув передачу документів до останніх секунд зимового вікна. Французький та іспанський клуби були неабияк родратовані, однак сьогодні справи вдалося довести до успішного завершення.

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Ліон заплатив за піврічну оренду Бенрама 6 млн євро, а влітку матиме право викупу ще за 14,4 млн. Вест Хем зберігає за собою 10% з потенційного перепродажу алжирця. 3 роки тому лондонці віддали Брентфорду за вінгера 23 млн євро. Бенрама відіграв у футболці "молотів" 155 матчів, оформив 24 голи+19 асистів і став переможцем минулорічної Ліги конференцій.

Трансфер Форналса повноцінний відразу і обійшовся Бетісу у 8 млн євро. Іспанець підписав контракт до 2029 року. Він також свого часу був значно дорожчий – Вільяреал отримував від Вест Хема 28 млн євро. Форналс відіграв за "молотів" 203 матчі, у яких відзначився 23 голами і 19 асистами.

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