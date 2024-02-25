Голкипер Мирослав Зновенко продолжит карьеру в московском Спартаке, сообщает Transfermarkt.

Украинский футболист перешел на сторону оккупантов – воспитанник Металлиста будет играть в "чемпионате Крыма"

Переход 21-летнего уроженца Луганска к представителю страны 404 состоялся еще 5 февраля 2024 года, однако Спартак о трансфере не объявлял. На официальном сайте московского клуба есть лишь упоминание об участии Мирослава в товарищеском матче за вторую команду.

К слову, Зновенко – воспитанник Днепра. Выступал также за Никополь, СК Днепр-1 и Металлист. С июля 2023 года оставался без команды. Провел 4 матча за сборную Украины U-18 и 1 матч за U-21.

Напомним, ранее на сторону оккупантов перешел украинский защитник Евгений Радченко, став игроком керченского Океана.

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