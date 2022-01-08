"Двери всегда открыты": Конте – о потенциальном возвращении Эриксена в Тоттенхэм
Наставник "шпор" Антонио Конте не исключает повторного прихода хавбека Кристиана Эриксена в Лондон, где датчанин играл в течение 2013-2020 годов.
"В последнее время я не общался с Кристианом. Прекрасно видеть, что он занимается на поле и работает с мячом. Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это замечательный человек.
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Случившееся летом – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает. Тогда я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта", – цитирует Конте Evening Standard.
Недавно Кристиан расторг контракт с Интером, ведь не смог бы играть в Серии А с кардиостимулятором. Искусственный прибор для работы сердца необходим Эриксену после трагедии на Евро-2020. В последнее время датчанин тренируется с любительскими клубами.
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