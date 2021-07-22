Жуткие события с Кристианом Эриксеном на чемпионате Европы могут иметь для него последствия в Италии.

Член научно-технического комитета Федарации футбола Италии Франческо Браконара утверждает, что 29-летний хавбек Интера сможет выступать в Серии А после операции при одном условии.

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"Кристиан Эриксен не сможет получить разрешение на игру в Италии за Интер. Но если кардиостимулятор будет удален, это будет означать, что вопрос с патологией решен. Это означает, что он сможет играть за Интер", – цитирует Браконаро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Напомним, в конце первого тайма матча Евро-2020 Финляндия – Дания Эриксен упал на газон в результате сердечного приступа. 29-летний футболист был прооперирован – ему установили кардиостимулятор. Кристиан уже вернулся к полноценной жизни.

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