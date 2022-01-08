"Останнім часом я не спілкувався з Крістіаном. Чудово бачити, що він займається на полі та працює з м'ячем. Ми говоримо про дуже сильного футболіста. Але, що ще важливіше, це чудова людина.

Еріксен тренується з унікальним клубом і готується до повернення у великий футбол

Те, що сталося влітку, – це не дуже добре. Це було погано і для тих, хто працював з Еріксеном, і для тих, хто його знає. Тоді я злякався. Чудово бачити, що він готується знову вийти на поле, це чудові новини. Думаю, для Крістіана двері завжди відчинені", – цитує Конте Evening Standard.

Нещодавно Крістіан розірвав контракт з Інтером, адже не зміг би грати в Серії А з кардіостимулятором. Штучний прилад для роботи серця потрібен Еріксену після трагедії на Євро-2020. Останнім часом данець тренується з аматорськими клубами.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля