Кристиан Эриксен в Швейцарии поддерживает форму после остановки сердца на Евро-2020.

Эриксен пока что планирует свое будущее и тренируется с Кьяссо. Это уникальный швейцарский клуб, базирующийся вблизи Милана и озера Комо.

Кяссо сейчас играет в третьем швейцарском дивизионе, но в середине прошлого века был достаточно успешным. А в 1914-23 годах вообще выступал в итальянской Серии А, желая более высокого уровня конкуренции.

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Эриксен недавно расторг контракт с Интером из-за запрета Серии А играть с кардиостимулятором. Минувшим летом датчанин испугал весь мир, когда на Евро-2020 пережил на поле сердечный приступ.

"Кристиан – амбициозный футболист. Он в порядке, он тренируется. И вскоре объявит о своих планах на будущее", – сказал агент Эриксена.

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