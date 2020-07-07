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Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле

00:15 - Читати українською
Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле
Льорис и Сон Хын Мин / фото с открытых источников

Игроки Тоттенхэма Уго Льорис и Сон Хин Мин устроили ссору во время матча 33-го тура АПЛ против Эвертона.

24’ Майкл Кин
 
24’ Майкл Кин

Сразу после свистка на перерыв у футболистов произошел конфликт, в результате которого партнерам пришлось растягивать их, чтобы избежать драки.

Тоттенхэм удержал минимальную победу над Эвертоном благодаря автоголу Кина

Очевидно, ситуацию удалось уладить. Перед вторым таймом французский вратарь и южнокорейский форвард уже даже обнимались в подтрибунном помещении.

К слову, матч против Эвертона завершился минимальной победой подопечных Жозе Моуринью. Единственный гол в отчетной встрече забил защитник "ирисок" Майкл Кин, который срезал мяч в собственные ворота.

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Льорис лаконично прокомментировал конфликт с Соном – игроки едва не подрались на поле
08:28
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Теги
Англия Тоттенхэм - Эвертон Уго Уго Льорис Сон Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм Видеоновости
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