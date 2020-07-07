Дві зірки Тоттенхема ледь не влаштували бійку прямо на полі

Гравці Тоттенхема Уго Льоріс і Сон Хин Мін влаштували сварку під час матчу 33-го туру АПЛ проти Евертона.

Відразу після свистка на перерву у футболістів стався конфлікт, в результаті якого партнерам довелося розтягувати їх, щоб уникнути бійки.

Тоттенхем втримав мінімальну перемогу над Евертоном завдяки автоголу Кіна

Очевидно, ситуацію вдалося владнати. Перед другим таймом французький воротар і південнокорейський форвард вже навіть обнімалися у підтрибунному приміщенні.

До слова, матч проти Евертона завершився мінімальною перемогою підопічних Жозе Моурінью. Єдиний гол у звітній зустрічі забив захисник "ірисок" Майкл Кін, який зрізав м'яч у власні ворота.

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