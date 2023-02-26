Кристал Пэлас на своем поле принимал в 25 туре Ливерпуль. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Ливерпуль начал встречу в статусе фаворита. Возможность открыть счет в матче на 10 минуте была у Салаха после контратаки, но нападающий пробил мимо ворот. На 21 минуте штанга спасла команду Патрика Виейра. К концу тайма Кристал Пэлас имел прекрасный шанс забить гол, но за Аллисона сыграла перекладина.

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Второй тайм начался с атаки Ливерпуля. Салах имел 100% момент, но снова вмешалась в дело перекладина. Команды обменивались острыми атаками во второй половине игры. Забить так никому не удалось.

Ливерпуль имеет в своем активе 36 очков после 25 туров. Команда Клоппа занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас набрал 27 баллов.

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