Ливерпуль не сумел переиграть Кристал Пэлас (0:0) в 25 туре АПЛ. Отчет и обзор матча читайте на Футбол 24.

На Селхерст Парк, если посмотреть в турнирную таблицу, состоялась встреча почти середняков: хозяева шли 12-ми, а гости – восьмыми. Оба, конечно, хотели улучшить свое положение, но куда больше шансов было у команды Юргена Клоппа.

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Главным моторчиком Ливерпуля был Диогу Жота. Именно он создал первый опасный момент, мощно пробив по центру ворот, где стоял кипер. Спустя несколько минут удар португальца головой взяла на себя стойка. А на экваторе тайма Клайн жестко сбил Жоту в подкате прямо перед штрафным. Мяч после удара Александера-Арнольда попал в голову Хендерсону, хотя летел в створ.

Кристал Пэлас ответил острым моментом имени Геи, который откликнулся на подачу со штрафного и пробил рядом с воротами. Более того, хозяева могли уходить победителями на перерыв. Шлупп обокрал Трента и отдал на Матету – перекладина!

Сразу после выхода из раздевалки каркас сыграл уже за "орлов". Это Салах откликнулся на передачу в штрафной, но немного не повезло. Пытался обострять Эллиот, но защитники умело отрабатывали в обороне. Хозяева отвечали выпадами без особой остроты.

Лучший момент забить имел Гакпо. Салах разрезал передачей оборону, но удар нидерландца в падении парировал кипер. Больше хороших возможностей отличиться мерсисайдцы не имели. Финальный свисток зафиксировал ничью, хотя "красные", откровенно говоря, больше заслужили победу.

Однако даже ничья позволила Ливерпулю подняться на 7 строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 36 зачетных баллов. Кристал Пэлас с 27 пунктами остался двенадцатым.