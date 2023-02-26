Крістал Пелас на своєму полі приймав у 25 турі Ліверпуль. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Ліверпуль почав зустріч в статусі фаворита. Можливість відкрити рахунок в матчі на 10 хвилині була у Салаха після контратаки, але нападник пробив повз ворота. На 21 хвилині стійка врятувала команду Патріка Вієйра. Під кінець тайму Крістал Пелас мав прекрасний шанс забити гол, але за Аллісона зіграла поперечина.

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Другий тайм розпочався з атаки Ліверпуля. Салах мав 100% момент, але знов втрутилась e справу поперечина. Команди обмінювалися гострими атаками у другій половині гри. Забити так нікому не вдалося.

Ліверпуль має у своєму активі 36 очок після 25 турів. Команда Клоппа посідає сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Крістал Пелас набрав 27 балів.

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