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Две бразильские звезды Шахтера все еще могут оказаться в Роме – Фонсека надеется на летнее усиление

13:58 56 Читати українською
Две бразильские звезды Шахтера все еще могут оказаться в Роме – Фонсека надеется на летнее усиление
Тайсон / Сайт Шахтера

Амбиции Ромы относительно игроков Шахтера не ограничиваются одним Виктором Коваленко.

Клуб из столицы Италии летом надеется договориться о переходе Тайсона и Маркоса Антонио, информирует Stadiosport.

Коваленко отказался от предложения Шахтера и хочет в Европу – украинец имеет варианты в Италии и АПЛ

Рома уже несколько лет охотится на экс-игрока Металлиста, однако Шахтер каждый раз отказывал "волкам". Теперь ситуация может измениться – у Тайсона остался только год действующего контракта, сам он также не скрывает своего желания сменить команду.

Аргументы по Маркосу Антонио несколько иные. Молодой бразилец присоединился к Шахтеру прошлым летом, однако похвастаться местом в стартовом составе команды Каштру не может. Паулу Фонсека гарантирует Антонио значительно больше времени на поле, а шанс проявить себя в топ-чемпионате будет большим козырем при переговорах. Рома рассчитывает заплатить за обоих легионеров Шахтера по 10 млн евро.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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