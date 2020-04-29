Дві бразильські зірки Шахтаря все ще можуть опинитися в Ромі – Фонсека сподівається на літнє підсилення

Амбіції Роми щодо гравців Шахтаря не обмежуються одним Віктором Коваленком.

Клуб зі столиці Італії влітку сподівається домовитися про перехід Тайсона та Маркоса Антоніо, інформує Stadiosport.

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Рома вже кілька років полює на екс-гравця Металіста, однак Шахтар щоразу відмовляв "вовкам". Тепер ситуація може змінитися – у Тайсона залишився лише рік чинного контракту, сам він також не приховує свого бажання змінити команду.

Аргументи щодо Маркоса Антоніо дещо інші. Молодий бразилець приєднався до Шахтаря минулого літа, однак похвалитися місцем у стартовому складі команди Каштру не може. Паулу Фонсека гарантує Антоніо значно більше часу на полі, а шанс проявити себе у топ-чемпіонаті буде неабияким козирем під час переговорів. Рома розраховує заплатити за обох легіонерів Шахтаря по 10 млн євро.

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