Два лидера Ливерпуля вернулись к тренировкам после травм

Ливерпуль получил отличные новости из лазарета незадолго до старта плей-офф Лиги чемпионов.

Садио Мане и Джеймс Милнер возобновили тренировки после проблем со здоровьем, информирует Sky Sports.

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Сенегалец получил травму пидколенного сухожилия, из-за которой пропустил два матча АПЛ. Повреждение Милнера было более серьезным – опытный англичанин не выходил на поле с начала января. Впрочем, Юрген Клопп может приберечь обоих игроков на ближайший матч АПЛ против Норвича (15 февраля).

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Напомним, что уже 18 февраля "красные" поедут в Мадрид, где проведут первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.