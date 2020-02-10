toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - МІЛАН БАРСЕЛОНА

Два лідери Ліверпуля повернулися до тренувань після травм

15:37 686 Читать на русском
Два лідери Ліверпуля повернулися до тренувань після травм
Юрген Клопп / Reuters

Ліверпуль отримав чудові новини з лазарету незадовго до старту плей-офф Ліги чемпіонів.

Садьйо Мане і Джеймс Мілнер відновили тренування після проблем зі здоров'ям, інформує Sky Sports.

Фірміно став головною ціллю Баварії на літо – Ліверпуль визначився з ціною форварда, – Sun

Сенегалець зазнав травми підколінного сухожилля, через яку пропустив два матчі АПЛ. Пошкодження Мілнера було серйознішим – досвідчений англієць не виходив на поле з початку січня. Втім, Юрген Клопп може приберегти обох гравців на найближчий матч АПЛ проти Норвіча (15 лютого).

Клопп розкрив секрет гри Ліверпуля

Нагадаємо, що вже 18 лютого "червоні" поїдуть в Мадрид, де проведуть перший матч в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

blog_ava
Беніто відзначився розкішним голом у дебютному матчі за молодіжку Динамо
12:14
4624
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Садьйо Мане Садьйо Мане
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
50
хв
Динамо
16:00
БАТЕ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук