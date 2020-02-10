Два лідери Ліверпуля повернулися до тренувань після травм

Ліверпуль отримав чудові новини з лазарету незадовго до старту плей-офф Ліги чемпіонів.

Садьйо Мане і Джеймс Мілнер відновили тренування після проблем зі здоров'ям, інформує Sky Sports.

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Сенегалець зазнав травми підколінного сухожилля, через яку пропустив два матчі АПЛ. Пошкодження Мілнера було серйознішим – досвідчений англієць не виходив на поле з початку січня. Втім, Юрген Клопп може приберегти обох гравців на найближчий матч АПЛ проти Норвіча (15 лютого).

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Нагадаємо, що вже 18 лютого "червоні" поїдуть в Мадрид, де проведуть перший матч в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.