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Фирмино стал главной целью Баварии на лето – Ливерпуль определился с ценой форварда, – Sun

10:57 274 Читати українською
Фирмино стал главной целью Баварии на лето – Ливерпуль определился с ценой форварда, – Sun
Роберто Фирмино / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино заинтересовал руководство мюнхенской Баварии.

Действующие чемпионы Германии надеются подписать бразильца во время летнего трансферного окна, утверждает Sun.

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Бавария ищет универсального форварда, который сможет добавить команде много опций в атаке. Именно Фирмино выглядит игроком, который отвечает всем критериям, к тому же он имеет опыт выступлений в Бундеслиге за Хоффенхайм. Ливерпуль оценивает своего лидера в 75 млн фунтов.

Фирмино провел за "красных" 31 матч в сезоне 2019/20 и успел отметиться 8 голами и 10 ассистами.

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