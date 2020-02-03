Клопп раскрыл секрет игры Ливерпуля

Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как его команде удается не сбавлять обороты в АПЛ.

"Джордан Хендерсон – лишь один из примеров. Есть и многие другие. Но разве он выглядел капитаном команды, которая лидирует с 19-очковым отрывом? Ни одной секунды.

"Это было бы дерь**во", – Клопп высмеял журналиста, который неправильно посчитал очки Ливерпуля

Выглядел он так, словно мы вылетим, если проиграем. Такими были все ребята. Это единственный для нас способ побеждать", – цитирует Клоппа издание Goal.

Напомним, мерсисайдцы, благодаря поражению Зинченко и компании от Тоттенхэма, опережают Манчестер Сити уже на 22 очка и на всех парах мчатся к своему первому за 30 лет чемпионству.

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