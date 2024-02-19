Накануне в поединке 21-го тура чемпионата Польши в лодзском дерби ЛКС на своем поле уступил Видзеву со счетом 0:2. Болельщики гостей во время матча вывесили на выездном секторе флаг московского ЦСКА.

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Ультрас Видзева, как и Руха (Хожув) поддерживают приятельские отношения с фанатами "коней" даже после полномасштабного вторжения. В частности, в январе 2023-го москвичи со своими флагами приезжали в польский Радлин на турнир Remi Cup памяти погибшего фаната. Также в сети распространяют много граффити, где объединены эмблемы российского и польских клубов.

К слову, позорная акция фанатов уже вызвала реакцию в самой Польше. В частности, издание LodzkiSport справедливо отметило следующее:

"Во время матча на трибуне, предназначенной для болельщиков Видзева, подняли флаг ЦСКА. Это военный клуб из столицы страны, которая совершила агрессию против Украины. В составе руководства ЦСКА есть генералы, ответственные за подготовку нападения на наших соседей. Особенно это удручает в связи с тем, что в 2022 году украинские болельщики сидели на тех же местах этого стадиона, чтобы поддержать свою сборную в матчах Лиги наций. Кроме того, здесь благотворительные матчи проводило и киевское Динамо. А когда началось вторжение, болельщики Видзева организовали сборы для украинцев. Интересно, будут ли готовы люди, которые подняли флаг ЦСКА, снова поддержать клуб из авторитарного государства, когда его президент решит, что после Украины он хочет напасть на Польшу?".

Интересно, что ранее президент ЛКС Томаш Сальски лайкал в социальной сети Твиттер посты содержания "Украина – это искусственная страна" и "Европа должна быть белой".

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